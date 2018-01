22-årig fuld bilist havnede på taget i villahave

22-årig mand sigtet for spirituskørsel efter at have påkørt hæk og stakit, hvorefter han endte på biltaget i villahave i Aabenraa.

Beboere hjørnet af Tøndervej og Hasselgærdet i Aabenraa fik pludseligt uventede gæster lørdag morgen. En bil lå med ét på taget i deres have, og hæk og stakit var mejet ned. Kl. 06.40 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist var pløjet igennem hæk og hegn og landet i en villahave i Aabenraa. En 22-årig mand havde ført bilen, og politiet udtog en blodprøve på grund af mistanke om spirituskørsel. Politiets foreløbige undersøgelser tyder på, at der er tale om en soloulykke. Politiet oplyser, at manden stammer fra lokalområdet.