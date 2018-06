22-årig kørte 201 km/t: Så stor er bøden

Ubetinget frakendelse af kørekortet og en stor bøde er resultatet for en 22-årig mand, der i sidste uge kørte 201 km/t på en landevej.

Læs også Vanvittig kørsel: Bilister blitzet med 201 og 158 km/t

Fredag blev en bilist blitzet, da han kørte med 201 km/t, hvor man må kører 80 km/t. Politiet beskrev det som ”absolut vanvittig kørsel” og ”fuldstændig uforsvarligt og sindssygt”.

Det skete på Lunderskovvej vest for Kolding.

Bilisten er en 22-årig mand fra Vejen Kommune, skriver politiet på Twitter.

Manden erkender at have kørt for stærkt, han får en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 9.500 kroner.

Samme dag blev en andet bilist målt til at køre 158 km/t på samme strækning. Yderligere 45 bilister blev blitzet mens de kørte for stærkt, tre af dem får et klip i kørekortet.