2.200 skinker spærrer rundkørsel

Oprydning efter en væltet lastbil vil genere trafikken ved Esbjerg hele dagen.

Kort før klokken ni lørdag formiddag væltede en lastbil fyldt med skinker i en rundkørsel i Esbjerg. Lastbilen var på vej rundt i rundkørslen, hvor Tjæreborgvej møder Esbjergmotorvejen, da den tippede over.

Når skinkerne slingrer frem og tilbage, skal der næsten ingenting til før en lastbil kommer i slinger og vælter i en rundkørsel, hvor man først drejer den ene vej og så den anden Ole Aamann, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi.

I forbindelse med uheldet kom chaufføren - en 58-årig mand - til skade, og en ambulance blev kaldt til stedet. Chaufføren er nu indlagt med indre kvæstelser.

Årsagen til uheldet er ukendt, men det er langt fra første gang, en lastbil fyldt med skinker vælter på vejene.

Senest væltede en skinketransport i rundkørslen Tjæreborgvej/Jernevej i Esbjerg den 18. april.

Ifølge vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, er årsagen til at skinketransporter let vælter formentlig, at skinkerne hænger i loftet under transporten.

- Når skinkerne slingrer frem og tilbage, skal der næsten ingenting til, før en lastbil kommer i slinger og vælter i en rundkørsel, hvor man først drejer den ene vej og så den anden. Heldigvis sker der sjældent personskade ved det, men den dag, en af dem vælter ned over en personbil, ser det anderledes ud, siger Ole Aamann til TV SYD.

Diesel ligger på vejbanen, og gør rundkørslen ved Tjæreborgvej/Esbjergmotorvejen uanvendelig. Man kan dog benytte de parallelle spor.

I forbindelse med uheldet er der gået hul på lastbilens dieseltank, og vejbanen skal nu gøres ren. Ved middagstid forventes et oprydningshold at rykke ind for at tømme lastbilen for de 2.200 skinker, den er lastet med. Tømningen foregår ved håndkraft, og kommer til at tage adskillige timer. Herefter skal bilen rejses og fragtes væk.

- Det kan nemt komme til at tage mange timer, og rundkørslen kan formentligt først åbnes helt for trafik i de tidlige aftentimer, siger Ole Aamann til TV SYD.

I mellemtiden anbefaler politiet bilister, der skal på motorvejen fra Esbjerg at benytte tilkørslen ved Esbjerg Ø. Rundkørslen kan dog passeres i parallelle spor, som løber rundt om rundkørslen, så det vil være muligt for bilister at benytte disse spor sammen med naborundkørslen vest for uheldet.

Politiet forventer, at oprydningen efter uheldet kommer til at vare det meste af dagen.