2200 uden internet og tv efter brand

Strømmen er tilbage på Rømø, men et smeltet fiberkabel betyder, at Stofas kunder på Rømø risikerer at stå uden internet og tv i flere døgn efter brand i oldtidshus.

Det var ikke kun strømmen, der måtte afbrydes, da et oldtidshus i Hjemsted Oldtidspark nedbrændte søndag morgen.

Branden var så kraftig, at de elkabler, der løber henover oldtidsparken blev beskadiget af ilden og var i fare for at falde ned. Sammen med kablerne løb også Stofas fiberrør, og varmen fra branden fik fiberledningerne inde i røret til at smelte.

Vi er nødt til at grave 16 kilometer nyt fiberkabel ned i jorden som erstatning for det kabel, der er ødelagt af varmen fra branden Henrik Eske, kommunikationsvagt, Stofa.

- Det betyder, at de 2200 kunder, vi har på Rømø nu står uden fibernet og tv, fortæller kommunikationsvagten ved Stofa, Henrik Eske, til TV SYD.

Henrik Eske forklarer, at det ikke er muligt at reparere det eksisterende fiberkabel.

- Vi er nødt til at grave 16 kilometer nyt fiberkabel ned i jorden som erstatning for det kabel, der er ødelagt af varmen fra branden, forklarer Henrik Eske.

Årsagen er, at der nu igen løber 6000 volt i det elkabel, Stofas fiberkabel løb sammen med, og derfor er det umuligt at genetablere et fiberkabel i luften.

Tør intet love

Det er endnu usikkert, hvor lang tid det vil tage at lægge de 16 kilometer fiberkabel, men arbejdet er i fuld gang.

Teknikerne satser på, at fiberforbindelsen til Rømø vil være genetableret allerede sidst på natten. Henrik Eske, kommunikationsvagt, Stofa.

- De seneste meldinger fra stedet er, at teknikerne satser på, at fiberforbindelsen til Rømø vil være genetableret allerede sidst på natten. Om det lykkes afhænger af de forhold, vi møder undervejs. Hvilke veje, vejkryds og rundkørsler skal kablet eventuelt under, siger Henrik Eske, som forklarer, at Stofa også er afhængig af at få de nødvendige tilladelser fra Vejdirektoratet og politiet til at skyde kabler under veje og kryds. Det kan få arbejdet med at lægge kablet til at trække ud.

Stofa regner ikke med, at nedgravningen af et fiberkabel kommer til at påvirke trafikken omkring Skærbæk og Rømø. Kablerne vil nemlig blive skudt under vejene.

Stofa tør dog ikke love, at fiberforbindelsen er klar inden mandag morgen.

- Det kan potentielt tage et par døgn, men hvis alt går vel, er det genetableret i løbet af natten, siger Henrik Eske.

