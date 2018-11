2.200 sikret fortsat lægehjælp

2.200 Tønder-borgere er sikret fortsat lægedækning, når deres nuværende praktiserende læge stopper med slutningen af november.

Efter et offentligt udbud har Region Syddanmark nu indgået aftale med virksomheden alles Lægehus A/S om, at de skal overtage patienterne, når lægerne Dorthe Støy og Kirsten Andreasen, som begge har klinik i Tønder Lægehus Nord, stopper.

Dermed er de 2.200 borgere sikret lægedækning i de kommende år.

Da ingen af Tønders øvrige praktiserende læger har været interesserede i at overtage Dorte Støy og Kirsten Andreasens ydernumre og patienter, har regionen haft ydernumrene i udbud.

Aftalen er, at alles Lægehus A/S overtager lokalerne i Tønder Lægehus Nord på Carstensgade i Tønder. Klinikkens sygeplejerske Jonna Mortensen fortsætter i det nye ejerskab. Lægerne Smits, Eckhoff og Berthou, som også har klinik i Tønder Lægehus Nord, fortsætter uændret og i de samme lokaler som nu.

Aftalen træder i kraft 1. december.

Alles Lægehus Tønder bliver en del af WeCare gruppen. WeCare har opkøbt Falck Lægehuse A/S og vil i den forbindelse omdøbe Falck Lægehuse til alles.