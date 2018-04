225 børn løb sig til en ny skolegård

Uldum Skole løb i dag 125.121 kroner hjem. Det var det, der manglede – og lidt til – til den nye skolegård

Asfalten er hullet og hård. Basketkurven er slidt, og der næsten ingen legeredskaber – den er dødkedelig, er veninderne Emilie og Isabel fra 0. klasse enige om.

- Vi vil have en sandkasse, og nogle hinkeruder, siger Emilie og bliver straks suppleret af veninden Isabel:

- Ja, og så skal der også være sådan en fodboldbane, der er indhegnet, så de store ikke rammer os med boldene.

En ny skolegård, med alt hvad pigerne og deres kammerater ønsker sig, har faktisk været på tegnebrættet de seneste år, men prisen på 915.000 kroner har været en hård nød at knække.

- Vi har ikke fået nogen penge fra Hedensted Kommune, så vi har været ude med raslebøsserne i hele byen og alle har givet alt, hvad de har haft råd til, fortæller Lonni Gammelgaard Larsen, der er én af ildsjælene i Uldum.

Men i dag lykkedes det så. Der manglede kun 65.000 kroner i kassen for at skolegården med den tilhørende legeplads blev en realitet, og derfor arrangerede ildsjælene i byen et sponsorløb. Alle 225 børn måtte ud at løbe i en time med sponsorer på.

- Det er vildt hårdt, fortalte Isabel fra 0. klasse, da hun havde løbet de første par kilometer. Hun var ikke helt sikker på, hvor meget hendes forældre gav per runde, men:

- Det er i hvert fald penge

Sponsorløbet var en stor succes. Faktisk så stor, at børnene nu kan se frem til nye legeredskaber i frikvarterne.

- Den første optælling viser, at vi har fået 125.121 kroner ind. Det er helt fantastisk, fortalte Lonni Gammelgaard Larsen onsdag aften.