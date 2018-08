23-årig mand alvorligt såret efter knivstikkeri

Politiet søger vidner, der mener at have hørt eller set noget i forbindelse med et knivstikkeri i Esbjerg.

En 23-årig mand var lørdag aften i livsfare efter blandt andet at være stukket med kniv. Hændelsen skete i området omkring Fyrparken i Esbjerg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse:

- Klokken 18:54 kom en 23-årig mand ind til en beboer i Fyrparken i Esbjerg. Manden blødte, og det viste sig, at han havde flere skader - blandt andet fra knivstik, meddeler politiet.

Den 23-årige mand har været i livsfare, men er det ikke længere, og hans tilstand er stabil.

Politiet har fundet det formodede gerningssted på Sædding Ringvej mellem Tarphagevej og Fyrparken. Her er der også fundet en bil med skader, der tyder på, at den har været indblandet i det skete.

Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at det skete har udspring i en konflikt mellem to lokale grupperinger. Det er derfor besluttet, at der indtil videre køres et øget antal patruljer i Esbjerg.

Politiet vil meget gerne høre fra alle, der mener at have set eller hørt noget, der kan have forbindelse til det skete, eller som ellers kan have oplysninger i sagen. De kan ringe på telefon 114.