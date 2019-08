23-årig tysker mistænkt for hærværk mod 240 biler ved Hamborg lufthavn

En 23-årig tysk mand er mistænkt for at have lavet hærværk mod 240 biler - heraf 65 danske - omkring Hamborg Lufthavn i begyndelsen af juli måned.

For få uger siden blev der udøvet hærværk mod 240 biler omkring Hamborg lufthavn - deriblandt 65 danske biler. Bilerne fik blandt andet ridser i lakken og skåret dækkene op. Politiet har nu en mistænkt i sagen, skriver Flensborg Avis. Læs også Pas på, hvor du parkerer bilen ved Hamborg Lufthavn En 23-årige tysker er anholdt efter en omfattende efterforskning, hvor politiet fik mistanke til, at det var en intern konkurrence og hævnaktion blandt park-and-flyvirksomheder, der førte til hærværk mod de mange biler. - Ved gennemsøgningen både hos den mistænkte og hos vidnerne er der blevet beslaglagt bevismateriale i form af mobiltelefoner, datalagringsmedier og mulige gerningsværktøj, oplyser Daniel Ritterskamp, der er talsmand for politiet i Hamborg til Flensborg Avis.