24 årig anholdt for sommerhusindbrud

Politiet har anholdt en 24 årig mand for to indbrud i sommerhuse i Blåvand. Manden blev anholdt, da han søndag vendte tilbage til gerningsstedet.

Politiet var i går i et sommerhusområde i Blåvand for at undersøge en anmeldelse om indbrud i et sommerhus. Under undersøgelserne finder betjentene ud af, at også nabohuset har været udsat for indbrud.

Mens undersøgelserne står på, ankommer en bil med fire unge, og de bliver alle anholdt. To mænd og en 16-årig kvinde er løsladt igen, fordi politiet mener, at de kun har begrænset kendskab til indbruddene, mens den sidste, en 24-årig mand, er varetægtsfængslet.

Politiet har siden fundet tyvekoster, der stammer fra indbruddene, i en lejlighed i Esbjerg. Nogle tyvekoster fra det ene hus er blevet fundet i det andet. Politiet har også fundet en skruetrækker i et træ. Skruetrækkeren har måske forbindelse med de to indbrud.