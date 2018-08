24-årig sigtes for forsøg på manddrab efter skudepisode

Efter en skudepisode torsdag aften den 16. august har Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt en person. Han er nu sigtet for forsøg på manddrab.

En 24-årig mand er blevet anholdt og sigtes for forsøg på manddrab i forbindelse med en skudepisode om aftenen torsdag den 16. august i Esbjerg. I dag onsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg. Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle manden, der kommer fra Esbjerg, i fire uger.

- Vi er rigtig glade for, at dommeren er enig med os, fortæller vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Carsten Arentoft Andersen.

Ingen kom noget til ved skudepisoden, selvom der blev afgivet flere skud mod en personbil på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej i Esbjerg.

Efterforskningen har ledt politiet til manden

Syd- og Sønderjyllands Politi fik anmeldelsen om skyderiet torsdag den 16. august klokken 22.16. I løbet af natten til fredag blev fire personer så anholdt i sagen, men blev efterfølgende løsladt igen inden for 24 timer.

Tirsdag den 21. august anholdt Syd- og Sønderjyllands Politi så en femte mand, og det er ham, der nu er sigtet for forsøg på manddrab.

- Det er et resultat af efterforskningen, at vi har fundet frem til ham, fortæller vicepolitiinspektøren.

Den 24-årige mand nægter sig dog skyldig i sagen.

