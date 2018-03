2.400 piber får glæden til at bruse

Aabenraa-firma står bag nyt kirkeorgel til 5 millioner kroner til Treenighedskirken i Esbjerg.

- Jeg glæder mig som et lille barn, siger organist Lasse Toft Eriksen i Treenighedskirken.

Snart - Palmesøndag - har orglet premiere.

Jeg glæder mig som et lille barn. Lasse Toft Eriksen, organist, Treenighedskirken, Esbjerg

I disse dage er intonatører fra orgelbygger-firmaet Marcussen i Aabenraa i gang med at lægge sidste hånd - eller rettere øre - på at gennemgå de 2.400 piber, som orglet har.

- Orglet lyder fantastisk, siger Lasse Toft Eriksen.

Kirkerummet levner ikke megen plads til orglet og tagkonstruktionen, der er stjerneformet, har en del spidse vinkler.

- Vi frygtede lidt, at vi ville få problemer, men det har heldigvis vist sig, at det er gået rigtigt godt, siger intonatør Daniel Christensen.

Orglet har et par unikke finesser. En af dem er “stjerne-knappen”.

- Hvis organisten har gjort det særligt godt og fortjener lidt stjernedrys, kan han trække ud her, siger Lasse Toft Eriksen med et grin og peger op på en smuk stjerne, der snurrer rundt mens en plingende lyd giver organisten et strøg af stjernestatus.

Det smukke håndværk koster 5 mio. kr. betalt via et lån og økonomisk støtte fra fonde.