25-årig varetægtsfængslet for røveri mod grillbar

Gerningsmanden stjal dagens omsætning i grillbaren. Nu er en 25-årig mand sigtet og varetægtsfængslet.

Fire ugers varetægtsfængsel. Det er udfaldet af tirsdagens retsmøde mod en 25-årig gerningsmand ved retten i Sønderborg.

Han er sigtet for at have begået røveri mod en grillbar på Kongevej i Gråsten lidt over klokken 20 den 16. januar 2018.

Den 25-årige er straffet adskillige gange forud for nærværende sag. Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland på Twitter

Her kom gerningsmanden ind af bagdøren til grillen, hvorefter han truede sig med en pistollignende genstand til dagens omsætning, som han selv tog fra kassen.

Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland fortæller på Twitter, at den sigtede er straffet adskillige gange før den igangværende sag.

