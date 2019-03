25 dage til Brexit - virksomhederne bekymret for papirbøvl

De små og mellemstore virksomheder i Syddanmark og Midtjylland står for mere end halvdelen af den samlede danske eksport til Storbritannien.

Brexit er lige om hjørnet, og det vil også kunne mærkes i Danmark. Der er stor samhandel med briterne, men Brexit kan gøre livet surt for det syddanske erhvervsliv. De store virksomheder kan selv klare ærterne, men Erhvervshus Sydjylland opfordrer de små- og mellemstore virksomheder til at søge rådgivning.

Virksomhedernes spørgsmål handler især om told og skat, og de er bekymrede for, om de får en masse papirarbejde efter Brexit. Jacob Christian Nielsen, direktør, Erhvervshus Sydjylland

- Vi hører om en del bekymring for Brexit ude i virksomhederne. Man kan godt mærke, at vi nærmere os deadline, for interessen for rådgivning er steget, siger Jacob Christian Nielsen, som er direktør for Erhvervshus Sydjylland, til TV SYD.

Det britiske parlament stemte nej til premierminister Theresa Mays aftale med EU. Så lige nu er der mange ubesvarede spørgsmål.

- Ingen ved, hvad det ender med - om det bliver en hård eller en blød Brexit. Så vi kigger på flere scenarier. Virksomhedernes spørgsmål handler især om told og skat, og de er bekymrede for, om de får en masse papirarbejde efter Brexit. Der er en masse uvished, men vi hjælper gerne virksomhederne med at forberede sig på Brexit, siger Jacob Christian Nielsen.

Toldstyrelsen opruster i Esbjerg

Også skatteminister Karsten Lauritzen (V) går nu ud og opfordrer de små- og mellemstore virksomheder til at ruste sig til Brexit. Mandag formiddag besøger han Toldstyrelsens lokaler på Esbjerg Havn. Lige før weekenden opfordrede han de danske virksomheder til at gøre sig klar til et hårdt Brexit om 25 dage.

- Virksomhederne er måske ikke lige opmærksomme på, at der er en del ting, der skal på plads, for at de fortsat kan importere og eksportere til Storbritannien. Det kan ramme deres overskud, så de er nødt til at handle nu, udtalte han til Politiken.

Ingen ved endnu, hvordan Storbritanniens udtræden af EU ender. Landet træder ud den 29. marts, med mindre premierminister Theresa May udsætter skilsmissen med EU.

I Esbjerg skal skatteministeren mødes med Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) på havnen i Esbjerg, hvor Toldstyrelsen opruster i forbindelse med Brexit.

Frem til november 2018 var der tre ansatte i Esbjerg. I dag er der ansat yderligere fire medarbejdere, som skal hjælpe med at rådgive virksomheder i forbindelse med Brexit. I hele landet er der ansat 42 nye toldere i forbindelse med Storbritanniens exit fra EU.