25 meter i vejret: Skib hejst i havn

Hvor ofte ser du et skib i luften i stedet for på vandet? På Esbjerg Havn er det et år siden, skibet Pacific Ocar sidst var forbi i 25 meters højde.

I Esbjerg er det ikke kun skibe til kaj, der er fylder havnen i dag. Hvis du har passeret Tampenkaj og rettet synet mod himlen, har du oplevet et særsyn. Et skib hejst 25 meter op i luften. Undrer det også dig? Så kommer forklaringen her-

Normalt sætter skibet Pacific Orca vindmøller op i havet. Skibet er et vindtubineinstallationsskib fra firmaet Swire Blue Ocean. Skibet installerer vindmøller for selskaber som for eksempel Siemens og Vestas.

Og at skibet installerer flere typer vindmøller, er netop det, der gør, at skibet i dag selv er i luften. Pacific Orca skulle nemlig skifte de monteringsbeslag, der holder vindmølledelene fast under sejllads. Monteringsbeslagene er nemlig forskellige, alt efter hvilken type vindmøller skibet skal sætte op.

De seks jernstolper, skibet er hejst op i, er en fast del af skibet. Skibet hejses op, fordi kranen skal have fuld adgang til at fjerne monteringsbeslagene, som vejer op til 700 tons. Det kan kranen kun, hvis skibet bliver hejst, så benene ikke er så høje.

Arbejdet på skibet bliver færdig i nat, så i morgen tidlig er Pacific Orca igen hejst ned til lavere højde.