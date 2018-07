26-årig kvinde bed tre personer på bytur

Der var noget at se til for politiet natten til lørdag, hvor en kvinde blandt andet blev anholdt for at bide, og en mand modsatte sig anholdelse for hærværk.

Fredag aften blev lige vild nok for en 26-årige kvinde, der var på diskotek i Skolegade i Esbjerg. Først blev hun voldelig overfor en mand og bed ham i siden, derefter slog hun dørmanden og bed ham i fingeren, og så blev en kvinde på stedet også bidt i fingeren. - Hun var ikke til at styre, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard. Lørdag formiddag sad kvinden forsat anholdt. Vagtchefen fortæller, at hun skal fremstilles i grundlovsforhør, hvilket også skyldes hendes fortid. Men det var ikke det eneste, politiet havde at se til natten til lørdag. 49-årig kastede med sten mod ekskærestes hjem Læs også Påvirket bilist stak af fra uheld i stjålet bil På Kirkegade i Esbjerg blev en 49-årig anmeldt for at kaste med sten og knuse fire ruder hos en ekskæreste. Politiet fik fat på manden, der blev anholdt og taget med på politgården. Her var han dig stadig ikke faldet til ro. Manden forsøgte først at udøve vold mod en betjent, da han var sur over at blive anholdt for hærværket. Da han havde afleveret en pose med sine personlige ejendele, kastede han den mod hovedet på en betjent, der stod en meter fra ham. Betjenten nåede dog at undvige, men den 49-årige bliver sigtet for vold på baggrund af episoden. Den anholdte modsatte sig også at blive sat i detentionen. I den forbindelse sendte han en række ukvemsord mod betjentene, fortæller vagtchefen. Manden vil blive løsladt, når han er faldet til ro, lyder det.