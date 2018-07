26-årig kvinde dømt for million-svindel ved modeshows og messer

En 26-årig blev tirsdag dømt for omfattende svindel og bedrageri til et samlet beløb på 1.032.000 kroner. Kvinden har begået svindlen som arrangør af messer og modeshows i en række byer – bl. a. i Hedensted.

Retssagen blev gennemført ved Retten i Horsens som en tilståelsessag. Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden den 24. maj.

De strafbare forhold, som kvinden er blev dømt for, udspringer af hendes virksomhed med at arrangere og holde arrangementer rundt om i Danmark i form af modeshows, livsstilsmesser og ”Ladies Nights”.

Lokalt har der blandt andet været klager og anmeldelser efter arrangementer i Hedensted, Skanderborg og Brande.

På messerne har forretningsdrivende kunnet købe en stand, hvorfra de kunne sælge varer til de kunder, der besøgte arrangementerne.

Kvinden stod i den forbindelse for leje af lokaler, indkøb af mad og drikke, booking af diverse sangere/kendisser, der optrådte til arrangementerne samt markedsføring i lokalområdet. Til nogle af arrangementerne solgte hun også selv varer i form af tøj og sko.

Den 26-årige kvinde var sigtet for omkring 60 forhold - men i retsmødet tirsdag frafaldt anklagemyndigheden pga. bevisets stilling omkring halvdelen. Hun blev derefter på baggrund af sin tilståelse fundet skyldig og dømt for ca. 30 tilfælde af bedrageri, databedrageri, underslæb og dokumentfalsk for i alt ca. 1.032.000 kroner.

Både udstillere og kunder på modeshows og messer er blevet ofre for svindlen. Bl.a. blev hun dømt for at indtaste og hæve større beløb på kundernes konti end det, som de købte for.

Kvinden fik en straf på et år og seks måneders fængsel, hvoraf de seks måneder skal afsones, mens resten blev betinget med vilkår om tilsyn og prøvetid. Herudover fik hun en bøde på 50.000 kroner for overtrædelser af færdselsloven og frakendt kørekortet i seks måneder. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Hun blev dømt til at betale erstatning i de forhold hun blev fundet skyldig i.

Kvinden, der er bosnisk statsborger, blev udvist betinget,da ubetinget udvisning – som anklagemyndigheden havde ønsket - pga. hendes tilknytning til Danmark ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Den dømte tog betænkningstid i 14 dage vedrørende spørgsmålet om anke af strafudmålingen.