26 anholdt efter fodbolduro

Trods et point til Esbjerg fB i sidste øjeblik i hjemmekampen mod FC Midtjylland måtte politiet søndag aften anholde 24 Esbjerg-fans efter kampen.

24 Esbjergfans er blevet anholdt i forbindelse med uro ved søndagens Superligaopgør på Blue Water Arena mellem Esbjerg fB og FC Midtjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Heri fortæller politiet, at to fanfraktioner søgte konfrontation med hinanden. Det resulterede inden kampstart i to anholdte fra FC Midtjylland, der overtrådte en tildelt karantæne, der udelukker dem fra at overvære Superligakampe på grund af tidligere tilfælde af dårlig opførsel og uro ved fodboldkampe.

De 24 Esbjergtilhængere blev anholdt efter kampen og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- De begyndte at jagte nogle FCM-tilskuere, hvorfor vi greb ind og anholdt de 24 kort klokken før klokken 21. De kan nu imødese en bøde for deres råben og skrigen samt voldelig optræden, oplyser vagtchef Søren Strægaard, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Alle anholdte er løsladt igen i løbet af natten til mandag.

7.022 tilskuere overværede opgøret på Blue Water Arena - og de så Esbjerg og FC Midtjylland spille 2-2.