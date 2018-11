Center mod Menneskehandel: 26 chauffører ofre for menneskehandel

Center mod Menneskehandel konkluderer, at 26 lastbilchauffører er ofre for menneskehandel til tvangsarbejde. Der er dermed tale om Danmarks hidtil største sag om tvangsarbejde.

26 udenlandske lastbilchauffører har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Det er Center mod Menneskehandels konklusion, efter at centeret, der hører under Socialstyrelsen, har lavet interview med chaufførerne og vurderet deres forhold. Det skriver Fagbladet 3F.

Sagen drejer sig om de 22 filippinere og fire srilankanere, der har arbejdet for et datterselskab til det sønderjyske vognmandsvirksomhed Kurt Beier Transport A/S.

Der er dermed tale om danmarkshistoriens største sag om menneskehandel til tvangsarbejde.

Ifølge 3F Aabenraa har adskillige filippinske chauffører tjent cirka 15 kroner i timen for arbejdet for den store danske vognmandsvirksomhed, og arbejdere og boede under både ulovlige og kummerlige forhold.

Senere på dagen sikrede Center mod Menneskehandel (CMM), at de udenlandske chauffører kunne overnatte på et hotel.

Virksomheden Kurt Beier Transport A/S mener ikke, at den har gjort noget strafbart. Det oplyste virksomhedens administrerende direktør, Karsten Beier, til DR Nyheder tirsdag.

Politiet undersøger også menneskehandel

CMM samarbejder med politiet, den filippinske ambassade, 3F og den danske ngo AmiAmi i sagen.

Politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi siger i en pressemeddelelse, at Center mod Menneskehandels vurdering kommer til at indgå i politiets efterforskning af sagen. Men da der er forskel på CMM’s vurdering af menneskehandel, og de krav, der stilles til en overtrædelse af straffelovens § 262a, er CMM’s vurdering ikke tilstrækkelig i forhold til politiets efterforskning af straffesagen.

Politiets efterforskning er fortsat i gang, og der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses nærmere fra efterforskningen.