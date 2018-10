Politiet undersøger menneskehandel: 26 udenlandske chauffører afgiver forklaring

Politiets udlændingekontrol har tidligt tirsdag morgen gennemført et besøg hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg for at undersøge forholdene for en gruppe udenlandske chauffører.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

22 filippinske og fire srilankanske chauffører er frivilligt taget med politiet og afgiver tirsdag formiddag forklaring om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gælder blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

Meget spartanske forhold

Chaufførerne er umiddelbart ansat på kontrakter i et polsk selskab og opholder sig under nogle meget spartanske forhold på et område, der tilhører Kurt Beier, i Padborg.

Det er politiets og de øvrige deltagende myndigheders umiddelbare opfattelse, at der er konstateret forhold - som sammenholdt med de foreløbige forklaringer fra chaufførerne - giver anledning til yderligere undersøgelse.

Undersøger om der kan være tale om menneskehandel

Politiet kontrollerer, om der kan være tale om, at forholdene for chaufførerne har været så kummerlige, at der kan være tale om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om menneskehandel.

Desuden skal politiet undersøge, om deres arbejds- og opholdstilladelser er i orden. Politiet arbejder sammen med Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen rettet mod social dumping.

Derudover er der i det fælles myndighedssamarbejde også et samarbejde med Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen samt arbejdsmarkedets parter, hvor fokus for samarbejdet er at sikre, at både arbejdsgivere og de ansatte overholder lovgivningen på området.

Senere på dagen afholder politiet et pressemøde i Padborg.