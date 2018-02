26.000 elever dyster i naturfag

Danmarks største skole-konkurrence har torsdag og fredag rundet Varde. Et naturfags-maraton, der skal inspirere.

Hvordan kan en lille landsby i Indonesien skaffe rent drikkevand, så børnene ikke længere skal bare tunge spande med vand fra floden?

Det var en af de udfordringer elever fra 33 klasser fra Varde blev stillet overfor torsdag og fredag.

Torsdag og fredag i denne uge rykkede Danmarks største skole-konkurrence til Varde, hvor skoleelever skulle konkurrere om at opfinde de bedste løsninger på forskellige problemstillinger.

To af dem, der dystede ved dagens arrangement, er Mikkel Terp og Frederik Jensen. De går begge i 6.a på Outrup skole i, og de er glade for at lære om naturfag på en ny og anderledes måde.

- Det er så sjovt i stedet for at skrive i en bog fra dag til dag. Det er sjovt at lave noget, man har lyst til, siger Mikkel Terp.

Og Frederik Jensen er enig.

- Det er så sjovt. Det er anderledes, men godt. Jeg synes, at jeg lærer mere af det på den her måde, fordi det er mere frit, og man skal bruge hjernen lidt mere, siger han.

Naturfag i undervisningen

I Naturfagsmaraton arbejder eleverne med opgaver, der sætter teknologi på skoleskemaet, og det er en vigtig del af formålet, siger Nanna Seidelin, der er direktør ved Naturvidenskabernes Hus, der står bag konkurrencen.

- Vi vil gerne inspirere unge til en fremtid med naturfag og teknologi ved at vise dem, hvilken forskel de kan gøre for andre mennesker med viden om teknologi, siger hun.

Dagens maraton er mere end bare en konkurrence. For i november blev opgaverne offentliggjort, og siden da har eleverne forberedt sig på dagens arrangement. Det er et undervisningsforløb, som lærere for 5. og 6. klasser kan vælge at bruge i undervisningen i teknologi og natur.

- I år handler en af opgaverne for eksempel om pumpeteknologi, som virkelig betyder meget for mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand, siger Nanna Seidelin.

Maraton skaber interesse

- Finalerne er en kæmpe fest for fællesskab, sammenhold og glæden ved at opfinde, men det er også en udfordring for mange klasser, for man kommer bestemt ikke sovende til en finaleplads, siger direktøren.

Naturfags-maraton - I år er over 26.000 elever fra 5. og 6. klasser i hele landet tilmeldt

- Der er 60 finaler og elever fra 51 forskellige kommuner deltager

- Finalerne afvikles fra januar til maj 2018

- Det er 15. år i træk, at Naturfagsmaraton afholdes

Og den udfordring gik både Mikkel Terp og Frederik Jensen til med en masse gåpåmod, men det var dog ikke nok til at vinde dagens øvelser.

Selvom de ikke vandt, har konkurrencen været med til at skabe interesse for naturfag.

- Når vi undersøger forskellige ting, finder vi ud af ting, vi slet ikke vidste noget om, og det kan godt vække lidt interesse. Jeg har for eksempel fundet ud af, hvordan pumper virker, og hvordan der kommer tryk på vandet, siger Frederik Jensen.

- Jeg tror virkelig, at flere kommer til at interesse sig for naturvidenskabelig fag. For hvis man kommer til at se, hvad det her er for noget, kommer man til at synes, at det her er rigtig sjovt, siger Mikkel Terp.