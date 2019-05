27-årig brandstifter løsladt

Efter endnu et grundlovsforhør erkendte en 27-årig mand i dag, at det var ham, der satte ild til en række togvogne i Fredericia natten til Store Bededag. Efter grundlovsforhøret blev manden løsladt.

Den 27-årige mand var også lørdag i grundlovsforhør, og her valgte dommeren at opretholde fængslingen i tre gange 24 timer for at give politiet mulighed for at finde stærkere beviser i sagen. Det førte i dag til en erkendelse i retten. Den 27-årige mand fra Fredericia erkender, at det var ham, der natten til Store Bededag satte ild til en række togvogne på et rangerområde i Norgesgade i Fredericia.

Retten løslod den 27-årige

Efter endt afhøring valgte dommeren at løslade den 27-årige mand.

- Dommeren vurderede, at der ikke længere var grundlag for en fængsling. Der er ikke umiddelbart fare for en gentagelse, siger vagtchef Torben Møller fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD. Sigtelsen for brandstiftelse er dog opretholdt.

Anden gang der sættes ild til togstammer

Branden opstod fredag morgen ved femtiden på et rangerområde, og brandvæsenet brugte nogle timer på at slukke og efterslukke. Det lykkedes ikke at redde togvognene.

Efter branden satte politiet gang i tekniske undersøgelser på brandstedet og kiggede på en overvågningsvideo. Denne efterforskning førte til anholdelsen af den 27-årige mand.

Tilbage i december var der ild i to togstammer på banegården. Dengang var det yngre mennesker, som var i politiets søgelys.