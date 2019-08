27 sendt på sygehus efter syre-udslip på fabrik

27 medarbejdere på virksomheden West Pharmaceutical Services A/S i Horsens blev torsdag morgen sendt på sygehuset efter et syreudslip.

Opdateret med kommentar og oplysninger fra West Pharmaceutical Services.

Politi, brand og redning blev sendt til West Pharmaceutical Services A/S, der har hjemme på Fuglevangsvej 51 i Horsens. Her beskæftiger West Pharmaceutical Services omkring 225 medarbejdere.

Sydøstjyllands Politi oplyser torsdag eftermiddag i en pressemeddelelse, at ingen ansatte har været i direkte kontakt med syreudslippet, og der foreligger heller ingen oplysninger om, at nogen skulle være kommet til skade ved udslippet.

Ifølge politiets oplysninger skete udslippet, da et rør, der var ved at blive renset med syre, lækkede. Eksperter har fastslået, at der er tale om stoffet calcium polysulfid.

Kemikalieudslippet er stoppet og inddæmmet, og der er ikke fare for mennesker eller miljø gennem spredning i hverken luft, gennem jord eller kloakker.

Arbejdstilsynet er underrettet om uheldet, og der foregår nu en efterforskning af hændelsesforløbet med henblik på at afgøre, om der er nogen, der kan stilles strafferetslig ansvarlig for det.

West Pharmaceutical Services fabrik på Fuglevangsvej 51 i Horsens fremstiller emballage til medicinalindustrien - og er en del af en stor international koncern med 27 fabrikker fordelt over hele verden.

Virksomheden: Alle er tilbage på arbejde

Catríona Kennedy, der er manager i kommunikationsafdelingen i West Pharmaceutical Services oplyser fra Irland til TV SYD, at alle berørte medarbejdere i Horsens torsdag eftermiddag er udskrevet og vendt tilbage til arbejdet.



- Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er af altafgørende betydning. Området, hvor hændelsen fandt sted, blev straks evakueret og lukket ned. Myndighederne blev underrettet, og en grundig undersøgelse er i gang, siger Catríona Kennedy.

Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.