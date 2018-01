28-årig mand varetægtsfængslet for at gå med kniv

I går blev en mand i den østlige del af Esbjerg anholdt for at gå med kniv . Han er nu varetægtsfængslet i 15 dage.

En 28-årig mand er blevet anholdt og nu varetægtsfængslet i 15 dage for at gå med kniv. Han er sigtet for at overtræde knivloven. Syd- og Sønderjyllands Politi regner med, at manden har tilknytning til en af de kriminelle rivaliserende grupper, der er i Esbjerg. Manden blev anholdt Storegade tæt ved Stengårdsvej i den østlige del af Esbjerg.

Fredag aften var der en skudepisode i Esbjerg, som politiet regner med er et opgør mellem to grupper. Den 28-årige har ikke relationer til skudepisoden, men alene til én af grupperne.