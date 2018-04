28-årig taget to gange for at køre bil i narkopåvirket tilstand

En mand Esbjerg blev to gange inden for få timer taget i at køre bil i narkopåvirket tilstand. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

En 28-årig mand fra Esbjerg blev i nat anholdt for at køre narkokørsel. Kun 26 minutter efter sin løsladelse blev han endnu en gang taget i at køre i påvirket tilstand.