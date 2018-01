28 kørte for hurtigt ved skole

Igen onsdag konstaterede politiet, at mange bilister kørte for hurtigt forbi skole

28 bilister kan se frem til en hilsen fra politiet for at køre for hurtigt forbi Rinkenæs Skole onsdag. En enkelt bilist blev blitzet med 71 kilometer i timen i en 50 kilometer zone.

I går kunne vi her på tvsyd.dk fortælle at 48 bilister blev blitzet ved fem skoler i syd- og sønderjylland.

Færdselspolitiet måler hastigheder ved skoler i denne uge - og bilisterne er advaret på forhånd via tweets fra politiet, men det har altså ikke afholdt dem fra at køre alt for stærkt forbi skolerne.