28 ungdomsbrandmænd samles om flammer og fællesskab

28 børn og unge danner tilsammen Tønder Ungdomsbrandværn. De fik i dag overrakt prisen Årets Forening 2018 i Region Syddanmark, men hvad laver de egentlig?

Hvis man kan lide spænding, så kommer man bare. Kevin Helmschen Kjemtrup Jørgensen, ungdomsbrandmand, Tønder Ungdomsbrandværn

15-årige Kevin Helmschen Kjemtrup Jørgensen trækker i den sorte uniform med de gule reflekser. Det har han gjort i fem år. Bag på jakken står der ’Tønder Brandvæsen, Ungdomsbrandværn’ og foran på venstre bryst er Kevins navn trykt.

Mens hans jævnaldrende går til fodbold eller spejder, bruger Kevin sine fritidstimer på brandstationen i Tønder, fordi han gerne vil være brandmand.

- Jeg lærer nogle grundting, som jeg kan tage med videre, når jeg skal som funktionær brandmand, forklarer Kevin til TV SYD under overrækkelsen af præmien som Årets Forening.

Kevin har været en del af ungdomsbrandværnet, siden han var 10 år gammel, og på de år har han lært så meget, at han nu kan kalde sig hjælpeinstruktør for de resterende medlemmer.

Fællesskab er kendetegnet

Men det er ikke kun den praktiske læring, Kevin får med sig. Han har med de 27 andre 10 til 18-årige opbygget et fællesskab, som Kevin selv betegner som værnets kendetegn:

- Kammeratskabet er meget stort. Ude i det rigtige brandværn siger man, at man skal kende sit hold ud og ind, for man skal være tryg med dem, man går ind i bygningen med, fortæller han.

Kevin fortæller, at han er ved at udleve sin drengedrøm med de andre kammerater, og at der er plads til flere, der skulle have den samme drøm som ham:

- Hvis man kan lide spænding, så kommer man bare.