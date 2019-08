29-årig mand fra Tønder sigtet for omfattende svindel med stjålne tyske biler

Dansk og tysk politi har slået til mod et netværk af organiseret tyveri og hæleri af dyre biler. En 29-årig mand fra Tønder er sigtet i sagen.

Udlændingekontrolafdeling Vest i Padborg har sammen med tysk politi slået til mod et internationalt netværk, der stjal dyre biler i Tyskland og ændrende bilernes stelnumre for så at sælge dem videre enten i Danmark eller Tyskland, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ransagning i Danmark

I forbindelse med efterforskningen har politiet beslaglagt tre biler - en VW Passat, en BMW 750d xDrive og en Mercedes-Benz Gle 350E.

På det danske marked repræsenterer bilerne en værdi på cirka 4,4 millioner kroner.

En 29-årig mand fra Tønder er sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed. Han nægter sig skyldig.

Tysk politi har anholdt en tysk og en litauisk statsborger, som de mistænker for at være bagmændene i den tyske del af efterforskningen.