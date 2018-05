29 måneder i træk med fremgang i Billund

For 29. måned i træk har der været vækst i passagertallet i Billund Lufthavn. 278.605 passagerer benyttede lufthavnen i april, hvilket er en stigning på 16.044 passagerer.

I de første fire måneder af året har 957.946 passagerer rejst fra og til lufthavnen. Det er en stigning på og en samlet fremgang på 10,9 procent.

Udenrigsruterne har igen stået for hovedparten af væksten. 221.439 rejsende benyttede udenrigsruterne på deres vej enten fra eller til Billund.

De mange internationale flyforbindelser har gjort Billund Lufthavn godt kendt blandt de europæiske flyselskaber, og det er en del af baggrunden for, at lufthavnen blev kåret til Europamester i ruteudvikling og marketing for lufthavne med op til 4 millioner passagerer ved Routes-konferencen i Bilbao her i april, fremhæver lufthavnens snart afgående direktør Kjeld Zacho Jørgensen.

Chartertrafikken havde 45.979 rejsende, hvilket er en fremgang på 744 passagerer.

- Der er tale om en lille fremgang på 1,6 %, men det er egentlig lidt overraskende, da påskeferien faldt i marts i 2018 og i april 2017, så det kunne have betydet en forskydning i antallet af rejsende i disse måneder. Så det er glædeligt, at også april viser vækst, siger Kjeld Zacho Jørgensen i sin kommentar til trafiktallene for april.