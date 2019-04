30-årig mand fremsatte trusler i Ølgod: Nu er han løsladt

En psykisk syg mand opførte sig fredag eftermiddag truende i Ølgod, men anklagemyndigheden har i dag ikke fundet grundlag for en varetægtsfængsling.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt fredag klokken 16.10 en 30-årig mand i hans hjem i Ølgod. Der var tale om en borger, der i forvejen var kendt i det psykiatriske system. Anholdelsen foregik uden dramatik. Manden blev sigtet for trusler, men anklagemyndigheden har ikke vurderet, at der har været grundlag for varetægtsfængsling.

Den sigtede blev derfor løsladt ved middagstid. Budskaberne blev offentliggjort på et socialt medie, men truslerne har ikke været konkrete og har for eksempel ikke været rettet mod specifikke personer eller myndigheder.

Det skete fredag aften

Torvet i Ølgod var spærret af helt indtil klokken 20 fredag aften, og vidner fortæller til TV SYD, at der var mange politifolk i byen.

Syd- og Sønderjyllands Politi holdt indtil lørdag eftermiddag kortene tæt til kroppen, men bekræftede, at en mand var blevet anholdt, og at der var foregået en ransagning med hunde. Der har også været en ambulance på stedet.

Udgangsforbud

Flere vidner fortalte til TV SYD, at politifolkene var bevæbnet med maskinpistoler, og at både kunder i Brugsen og beboere i et lejlighedskompleks fredag aften fik at vide, at de ikke måtte gå udenfor.

Dette forbud blev hurtigt ophævet i Brugsen. Kort før klokken 20 fik beboerne i lejlighedskomplekset også lov til at gå ud, men der var fortsat politi med hunde i midtbyen.

Nu er den 30-årige mand altså løsladt og tilbage i sit hjem i Ølgod.