30-årige Jakob vil være kirurg:

For de fleste mennesker vil det at skære i et andet menneske nok være både skræmmende og grænseoverskridende. Men ikke for Jakob.

At han som en del af sit arbejde ”roder rundt inde i et andet menneske” var kun noget, han tænkte over i begyndelsen. I dag er det en naturlig del af hans hverdag.

- Jeg fokuserer ikke på, at jeg for eksempel laver fire huller og puster et menneskes mave op. I stedet fokuserer jeg på selve operationsfeltet. Og kun det, siger han.

- Det at kunne helbrede folk gennem operation er det fedeste ved mit job.