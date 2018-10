Efter livsfarlige stenkast: 30 vejbroer overvåges nu med video

På 30 vejbroer rundt om i landet er der nu opsat kameraer, som skal stoppe stenkast mod biler på motorvejene. En af broerne er en gang- og cykelsti over E45 ved Vejle.

I november 2017 besluttede justitsminister Søren Pape, (K), at der skulle opsættes sætte overvågningskameraer op ved 30 udvalgte vejbroer.

Det skete efter en dødsulykke 21. august 2016 på Fyn, hvor en tysk kvinde mistede livet og hendes mand blev alvorligt kvæstet. Senere fulgt en lang række tilfælde, hvor der blev kastet sten og andre genstande mod biler fra vejbroer - bl.a. på motorvej E45 i Sønderjylland.

Kameraerne har en præventiv effekt og kan forhindre, at unge lømler i kedsomhed får den tanke, at de skal kaste sten ned på motorvejen. Søren Pape Poulsen, justitsminister, (K)

Torsdag oplyser Rigspolitiet, at nu er kameraerne opsat på alle 30 udvalgte steder.

- Med kameraerne får politiet bedre mulighed for at sikre dokumentation, og samtidig mener jeg, at kameraerne har en præventiv effekt og kan forhindre, at unge lømler i kedsomhed får den tanke, at de skal kaste sten ned på motorvejen, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen til TV SYD i november 2017.

Rigspolitiet har ikke oplyst, hvor kameraerne er sat op - men der skiltes med overvågningen de fleste steder. Der er dog også af præventive årsager opsat skjulte kameraer på vejbroer, hvor der ikke skiltes med kameraovervågning.

- At kaste sten eller andet mod biler, der kører i høj fart, er helt ubegribeligt farligt. Det har vi desværre set tragiske eksempler på. Med kameraerne håber vi, at vi i endnu højere grad kan afholde folk fra at gøre noget så tankeløst, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Rigspolitiets nationale efterforskningscenter.

