Se video: 300 samlet til Nimbus-træf

I Bjerndrup i Sønderjylland sparker de dæk i denne uge. Flere hundrede Nimbus-entusiaster er nemlig samlet til træf.

Omkring 300 mennesker er lige nu samlet Bjerndrup i Sønderjylland for at dyrke deres fælles passion for de gamle danske Nimbus-motorcykler.

Der er rig mulighed for at se de gamle maskiner i Bjerndrup i weekenden. Foto: Michael Nielsen

Det er Dansk Nimbus Touring, som arrangerer træffet hvert andet år, og som i år fylder byparken og sportspladsen med de gamle maskiner.

Træffet slutter på søndag, og alle er velkommen til at kigge forbi og se de gamle motorcykler.