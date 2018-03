30.000 DGI-gymnaster fejrer foråret med opvisninger

Rundt regnet 30.000 gymnaster i alle aldre og størrelser er med i de traditionsrige forårsopvisninger i de fire DGI-landsdelsforeninger i Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig.

Opvisningerne kulminerer i denne og næste weekend, hvor gymnasterne fra foreninger, efterskoler og DGIs landsdelshold sørger for, at der bliver fyldte haller.

Opvisningerne er kulminationen på gymnastiksæsonen, hvor vi viser mange måneders hårdt arbejde og intens træning frem. Dan Skjerning, formand for DGI Sydøstjylland

Gymnasterne indtager opvisningsgulvene for at vise, hvad de har arbejdet med gennem gymnastiksæsonen.

I DGI Sydøstjylland, DGI Sydvest, DGI Sønderjylland og DGI SDU i Sydslesvig er der i år omkring 30.000 gymnaster, der skal på gulvet til forårsopvisningerne.

- Opvisningerne er kulminationen på gymnastiksæsonen, siger Dan Skjerning, formand for DGI Sydøstjylland.

Du kan se en liste med alle DGIs forårsopvisninger her.

Alene DGI Sydøstjylland har 15.000 gymnaster til opvisninger fordelt over tre weekender.

- Opvisningerne er kulminationen på gymnastiksæsonen, hvor vi viser mange måneders hårdt arbejde og intens træning frem. Det er et højdepunkt for gymnasterne, og det er skønt at se, at der også er så mange publikummer, som vil dele opvisningsdagene med os, siger Dan Skjerning, formand for DGI Sydøstjylland.

Med de mange tusinde gymnaster og publikummer, der hvert år strømmer til DGIs forårsopvisninger, skal der også en kæmpeindsats til for, at opvisningsdagene går op i en højere enhed.

Den opgave bliver løftet af et utal af frivillige, både i de lokale idrætsforeninger og i DGIs landsdelsforeninger.

Sydøstjylland. Uden dem var der hverken gymnastikhold eller -opvisninger.