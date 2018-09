Den 31-årige mand, der mandag blev idømt ni års fængsel for vold med døden til følge, er nu efterlyst af politiet.

Ifølge TV SYDs reporter, der var til stede under retssagen, forlod den 31-årige Jesper Hovgaard retten, efter han blev dømt skyldig. Her satte han sig ud i en bil og kørte væk.

Manden forsvandt, før han hørte dommen på ni års fængsel.

- Vi eftersøger ham i forhold til den dom, der er afsagt, siger Ole Aamann, TV SYD.

Efter domsafsigelsen tale TV SYDs reporter med mandens forsvarer.

- Han var totalt nedbrudt og måtte også gå ind i et rum ved siden af efter dommen. Han mener ikke, at han har gjort det. Så er det svært at tage en dom for noget, man ikke har gjort, siger forsvarer Gert Dyrn.

Det er anklagemyndigheden, der har bedt politiet om at eftersøge den dømte og få ham fremstillet for landsretten, så manden kan blive fængslet.

