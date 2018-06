31-årig mand sigtes for at ville dræbe kvinde med kniv

En 31-årig mand, der onsdag blev anholdt i forbindelse med et overfald på en jævnaldrende kvinde i Storegade i Bramming, bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Den 31-årige sigtes for forsøg på manddrab. Politiet mener, at han med en kniv forsøgte at dræbe en 31-årig kvinde på en adresse i Storegade i Bramming.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse om overfaldet onsdag klokken 12.15, og den 31-årige mand blev anholdt uden dramatik klokken 13.24 i kort afstand fra gerningsstedet.

Den 31-årige kvinde, der blev kvæstet med en kniv, er indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, men er uden for livsfare.

Anklagemyndigheden vil begære dørene lukket ved grundlovsforhøret, der finder sted ved Retten i Esbjerg klokken 13.

Politiet har ikke ønsket at oplyse noget om de to 31-åriges indbyrdes relationer eller et muligt motiv for drabsforsøget.

Læs også Kvinde overfaldet i Bramming