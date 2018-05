312 travle trafikanter blev afsløret på seks timer

50 fartsyndere i timen. Det var hvad en fartkontrol på en indfaldsvej til Vejle kastede af sig.

Mange trafikanter tænker tilbage på deres tur til Vejle sidste torsdag med lommesmerter.

312 fik nemlig fartbøder, 23 af dem også klip i kørekortet, mens tre vil få en betinget frakendelse af kørekortet. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Poltiets fartkontroil med en fotovogn stod på mellem ca. kl. 14.30 og kl. 21.00 på den 4-sporede del af af Horsensvej i Vejles nordlige udkant, hvor der er en hastighedsgrænse på 70 kilometer i timen. Det var den indadgående trafiks hastighed, der blev målt.

- Det er klart flere hastighedsovertrædelser end normalt ved en kontrol. En motorcyklist kørte med 136 kilometer i timen, hvor fartgrænsen var 70, som den højeste overskridelse. Vi har alene gået efter trafikanter, der har kørt væsentligt for stærkt, siger lederen af færdselsafdelingen i Sydøstjyllands Politi, vicepolitiinspektør Jesper Engelund til TV SYD.

Horsensvej i Vejle er en af de vejstrækninger i Sydøstjyllands Politikreds, som analyser viser, er særligt uhelds- og hastighedsbelastet. Derfor er der på disse udvalgte vejstrækninger særlige mål for at sænke både gennemsnitshastigheden og andelen af grove overtrædelser.

- Det er desværre overaskende mange, der har kørt al for stærkt på strækningen, så vi bliver nødt til at gentage målingen for at få bragt hsastigheden ned, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund.