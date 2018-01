322 bilister kørte for stærkt ved skoler

For mange kørte for stærkt ved skoler i Syd- og Sønderjyllands Politikreds i sidste uge, mener politiet.

Da politiet i sidste uge var ude på færdselskontroller ved mange af Syd- og Sønderjyllands skoler, endte det med fartbøder til langt over 300 bilister.

- Vi kunne selvfølgelig godt ønske os, at vi havde fået især færre sager om hastighedsoverskridelser, siger lederen af færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, i en pressemeddelelse.

Læs også Sydøstjyllands Politi gør status på skolevejskontrol

Han glæder sig dog over, at denne kontrol viste fremskridt sammenlignet med tidligere af slagsen.

- Alt i alt ser det fornuftigt ud i forhold til tidligere kontroller af samme type. Trafikanterne er forhåbentlig ved at forstå, hvor stort et ansvar de har for både egen, men også børnenes sikkerhed, siger Knud Reinholdt.

Kontrollen resulterede i følgende:

299 hastighedssager i byzone

23 hastighedssager i området med skiltet hastighed

3 lygtefejl

3 talte i mobiltelefon

5 havde ikke børnene spændt fast i bilen

15 brugte ikke sikkerhedsseler

En tilsvarende kontrolindsats i Sydøstjyllands Politikreds endte med 576 forseelser hos 1.518 standsede bilister.

På landsplan har ca. 5.300 bilister modtaget bøder.