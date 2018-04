3.300 lejeboliger skal være grønnere

Alle boligforeninger i Sønderborg Kommune er gået sammen i et nyt EU-projekt, hvor der planlægges energirenoveringer i flere end 3.300 lejemål.

ProjectZero - Blev i 2007 etableret som et offentligt privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.

- ProjectZero er visionen om at skabe økonomisk vækst og nye grønne jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund

- Vi kan lige så godt spare på de ressourcer, der er brug for. Kan vi være med til det, og har vi økonomisk evne til at gøre det, så synes jeg, at det er glimrende, siger Allan Hansen.

Han bor i afdeling 11 i Boligforeningen SØBO i Sønderborg. Her er de gule murstensbygninger fra 1970erne allerede energirenoveret. Og forbedringerne i SØBO er god inspiration til det nye, overordnede EU-projekt, der har fået navnet ”HAPPI”.

Bedre og billigere

Projektets formål er at undersøge nye muligheder for at planlægge og finansiere energirenoveringer i boligforeningerne på en ny og anderledes måde.

- Det kan lyde kedeligt at snakke planlægning og finansiering, men det handler om at kunne gennemføre bedre og billigere energirenoveringer for beboerne i boligforeningerne i Sønderborg-området, fortæller Henrik Bielefeldt fra ProjectZero.

Glad for investering

Hos Allan Hansen i SØBO blev selve renoveringen støttet af EU med cirka to mio. kroner mens beboerne selv gav syv mio. kroner gennem afdelingens opsparing og kreditlån – dækket af en huslejestigning. I det nye projekt går EU-pengene ikke direkte til renovering, men i stedet til at undersøge, hvordan man finder alternativ finansiering.

Og selvom huslejen er steget lidt, så er beboer Allan Hansen glad for den grønne investering.

- Vores indeklima er blevet bedre, der er mindre træk, mere varmt og det er jo bare skønt at bo her, siger han.

