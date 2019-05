34 kreaturer var på natlig udflugt på landevej

34 kreaturer slap tidligt torsdag morgen ud af deres indhegning ved Jels og løb rundt på landevej til fare for trafikanterne.

Torsdag formiddag var det lykkedes at indfange 29 af de 34 frihedselskende kreaturer. En bilist anmeldte kort før klokken 04 i morges, at der løb en større flok kvæg rundt på Tøndervej syd for Jels.

- Vi ved ikke, hvordan kvæget er sluppet ud, og vi mangler stadig at indfange fem kreaturer her et stykke op af formiddagen, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til TV SYD.

Det sker jævnligt, at politifolk må agere cowboys og jagte undsluppent kvæg, der er til fare for trafikken.

- Et sammenstød mellem en ko og og personbil kan få voldsomme følger. Det kan i værste fald føre til dødsulykker, advarer vagtchef Ole Aamann.