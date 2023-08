Tidligere hjemløs skal hjælpe i millionprojekt: - Det er et helvede ikke at have et hjem

Han fik selv hjælp, da han stod uden tag over hovedet, og han får det stadig her 15 år senere. For ham var det altafgørende, og med sine egne erfaringer at trække på, håber han at kunne bidrage til at få andre ud af hjemløshed, for han ønsker ikke for nogen at komme i samme situation.

- Når jeg engang dør, så kommer jeg i himlen, fordi helvede kommer du ikke i to gange, og det er et helvede ikke have noget sted at bo, siger han.