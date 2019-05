3.500 cykelryttere havde lært lektien og kørte pænt

De 3.500 motionscyklister, der søndag deltog i Grejsdalsløbet på vejene i og omkring Vejle, fulgte opfordringen om at køre pænt. Kun 14 ryttere blev taget i at køre over rødt.

Arrangørerne af de store cykelmotionsløb i Danmark, som Grejsdalsløbet, har i år øget indsatsen for at få de mange cykelmotionister til at overholde både færdselslov og sikkerhedsregler, når de tramper hårdt i i pedalerne og kæmper for at komme i mål i en god tid.

Mange motionscykelløb har oplevet en stigning i antallet af af deltagere, der mere eller mindre bevidst blæser på færdselsloven, når startskuddet først har lydt.

Derfor havde Grejsdalsløbet forud for søndagens løb sat ind med massiv oplysning og ændret ruterne, så rytterne undgik flere farlige lyskryds.

15 ryttere smidt ud for at køre over for rødt lys

Sidste år blev 50 ryttere smidt ud af løbet for at have kørt over for rødt lys. I går blev kun 14 ryttere diskvalificeret for at blæse på det røde lys.

Trods de mange deltagere skete der kun få og små uheld, hvoraf de fleste var hudafskrabninger efter styrt. En enkelt cyklist måtte behandles på sygehuset for et brækket kraveben og to brækkede ribben efter sammenstød med en anden rytter.