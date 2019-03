35.000 kroner i bøde til ung chauffør i pirattaxa

En 25-årig ung mand skal betale 35.000 kroner i bøde for at køre pirattaxa.

Det er ikke uden risiko at være taxapirat – og køre ulovlig hyrevognskørsel i nattelivet.



Det måtte en 25-årig mand fra Esbjerg erkende tidligere i år, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Han blev standset af en politipatrulje nytårsaften med tre passagerer i sin privatbil i byens centrum.

Det endte med at blive en tilståelsessag, og manden fik 35.000 kroner i bøde for at have overtrådt taxiloven.

Lad være

Vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Forebyggelsessekretariatet i Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at der altså er en risiko forbundet med at være taxapirat.



- Og som passager er du med til at holde gang i en ulovlig branche, der i modsætning til de autoriserede taxaer for eksempel ikke afregner skat, ikke har tilladelser, forsikringer og andet i orden, lige som køretøjet typisk heller ikke er godkendt til taxakørsel, siger han.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog i 2018 fire anmeldelser om pirattaxakørsel, hvoraf det er lykkedes at sigte én person i en af sagerne.