36-årig er fængslet for kniv-overfald i Esbjerg

En dommer ved Retten i i Esbjerg har onsdag besluttet at varetægtsfængsle en mand, der af politiet sigtes for at have overfaldet en kvinde med flere knivstik.

Overfaldet skete tirsdag formiddag på Bøndergårdsvej i Esbjergs østlige del. Offeret, der er 36 år, blev stukket i brystkassen og i den ene arm. Læs også Kvinde stukket ned - mand med blodig kniv anholdt Ved onsdagens retsmøde blev den anholdte jævnaldrende mand fængslet i fire uger, oplyser politiet. Han sigtes for forsøg på manddrab. Den sigtede erkendte ved grundlovsforhøret, at han havde været voldelig mod den 36-årig kvinde i Esbjerg, men nægtede forsøg på manddrab. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, efter at den 36-årige mand i dag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg blev varetægtsfængslet i fire uger. Den 36-årige mand havde en kniv med frisk blod på sig, da han blev pågrebet af politiet. Det skete tæt på selve gerningsstedet i umiddelbar forlængelse af overfaldet.

Den 36-årige har ikke kæret varetægtsfængslingen, oplyser Syd-og Sønderjyllands Politi.