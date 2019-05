36-årig mand dræbt i voldsom trafikulykke

En 36-årig mand mistede livet, og en anden mand blev tirsdag morgen alvorligt kvæstet ved en voldsom trafikulykke ved Gesten.

Ulykken skete kort før klokken 07 i et vejkryds ved Gesten nær Vejen, hvor Kirkevej munder ud i Gestenvej.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at en bil med fire rumænere kørte ud over hajtænder og dermed ikke overholdt vigepligten og ramte ind i en bil, der var ved at passere krydset.

Ved sammenstødet blev en 36-årig rumænsk mand dræbt, mens en af hans landsmænd er alvorligt kvæstet, mens de to sidste i bilen er lettere tilskadekomne.

Den anden bil blev ført af en dansk mand, der slap fra ulykken uden fysiske skader.

- Vi har en bilinspektør på ulykkesstedet, hvor vejen har været spærret, mens undersøgelserne stod på, oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet undersøgelser var afsluttet kort før klokken 10.