4-årig faldt to etager: Nu skærpes sikkerheden på rulletrappen

Efter en 4-årig dreng lørdag faldt ud over gelænderet på en rulletrappe i Borgen Shopping skal en såkaldt pullert nu sikre, at det ikke sker igen.

Det burde ikke kunne ske, men det skete. Lørdag eftermiddag faldt en 4-årig dreng to etager ned i Borgen Shopping i Sønderborg. Drengen lænede sig indover armlænet på rulletrapperne, blev trukket en meter op liggende på armlænet, inden han fik overbalance og fald ud over rulletrappen og to etager ned.

- Det ligger mig stærkt på sinde at udtrykke min dybeste medfølelse for den lille dreng og hans familie, siger centermanager Flemming Enghave.

00:40 Se her, hvordan pullerten virker. Centermanager Flemming Enghave forklarer. Luk video

En pullert skal forhindre, det sker igen

Flemming Enghave understreger, at det er et sammenfald af yderst uheldige omstændigheder.

- Alle sikkerhedskrav til centrets rulletrapper er opfyldt, men uanset dette, vælger vi allerede i dag at opsætte en pullert, der forhindrer, at man umiddelbart kan trække sig op på gelænderet. Jeg vil gerne slå fast, at den ulykke der skete, ikke på nogen måde kunne have været forudset, og at omstændighederne måske er af en sådan karakter, at det aldrig vil ske igen, men uanset dette gør vi nu hvad vi kan, for at forebygge en gentagelse, siger han.

Dreng i kritisk tilstand

Drengen blev efter ulykken fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand. Mandag har Syd- og Sønderjyllands Politi intet nyt om drengen.

Læs også 4-årig faldt to etager ned i shoppingcenter