4-årig faldt to etager ned i shoppingcenter

En dreng faldt lørdag ned fra rulletrappe i Borgen Shopping i Sønderborg.

Opdatering: Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at drengen blev fløjet til Odense Universitetshospital, og at hospitalet karakteriserer drengens tilstand som kritisk.

Lørdag eftermiddag faldt en 4-årig dreng to etager ned i Sønderborgs shoppingcenter Borgen Shopping.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiet er drengen blev hentet af en redningshelikopter, men hans tilstand er endnu ukendt for dem.

Politiet har været på stedet for at samle oplysninger om hændelsen, men de har forladt shoppingcenteret igen:

- Vi laver en undersøgelse af stedet og snakker med vidner for at klarlægge, hvad der er sket, fortæller vagtchef Bjørn Pedersen om politiets procedure og fortsætter:

- Der er ikke noget, der tyder på andet, end at det er et hændeligt uheld.

Centermanager ved Borgen Shopping, Flemming Enghave, forklarer til TV SYD, at drengen, efter hans oplysninger, fik lænet sig indover armlænet på rulletrapperne og får fat i det, hvorefter han bliver trukket en meter op liggende på armlænet, inden han får overbalance ud over rulletrappen og falder to etager ned.

På nuværende tidspunkt kan Syd- og Sønderjyllands Politi ikke komme med detaljer om ulykken.

Centermanager Flemming Enghave kalder hændelsen et uheld, man på ingen måder kunne forestille sig, og at Borgen Shopping selv skal se nærmere på sagen.

- Det skal vi selvfølgelig på alle måder have kigget på, om det kan forhindres, at det sker igen, siger han til TV SYD.