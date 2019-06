Se de flotte luftbilleder: 4000 gæster fra hele verden flyver fra stranden

For 35. år mødes mennesker fra hele verden for at flyve med drage på Fanøs kyst. Se dronebillederne her.

I luften over Rindby Strand flyver tusindvis af drager. I forskellige farver, former og størrelser hænger de og leger i vinden. Med snoren i hånden går ejerne under dem i fuld koncentration og forsøger at bevare kontrollen over dragen.

Vi har haft nogle rigtige gode dage med vind, og der har ikke været en eneste dag uden flyvning. Poul Therkelsen, turistchef, Visitfanø

For 35. gang mødes forskellige nationaliteter og kulturer på strandene på Fanø for at flyve med drage. Turistchef ved Visit Fanø, Poul Therkelsen, anslår, at omkring 4.000 mennesker er samlet i disse uger. Mange af dem kom allerede for en uges tid siden for at få vind i dragerne – flere af dem langvejs fra. Der er nemlig ikke kun danskere der valfarter til dragetræffet. Folk fra hele Europa, sågar fra USA, Kina og Australien lægger vejen forbi den lille vadehavsø.

- Vejret har været helt fantastisk. Vi har haft nogle rigtig gode dage med vind, og der har ikke været en eneste dag uden flyvning, siger Poul Therkelsen.

Fanø er et populært mål for drageflyvning. Stranden er god og bred, så bilerne kan fragte de store drager helt tæt på, og ejerne undgår for meget slæberi. Derudover er vinden stabil. De to ting betyder gode forhold for drageflyverne.

Læs også Regnen driller Søren og de andre drageflyvere: Det er noget møg

Tysk idé

Turistchefen Poul Therkelsen er den danske tovholder på projektet, der hedder Fanø International Kite Fliers Meeting. Oprindeligt var det dog to tyskere, der startede projektet. I 1985 kom Wolfgang Schimmelpfenning og Rainer Kregovski til Fanø for at flyve med drage – en oplevelse de gentog året efter. Denne gang med flere venner. Efterhånden har arrangementet udviklet sig, og det seneste par år har op til 5.000 mennesker været samlet på Fanø. Stadigvæk med Wolfgang Schimmelpfenning i spidsen.

Selv kalder de det ikke for en festival. Der står nemlig ikke en organisation bag, men en flok mennesker der gerne bare vil mødes, flyve med drage og finde ny inspiration, forklarer Poul Therkelsen, der kalder det for et træf.

Og træffet er allerede planlagt igen til næste år.

- Vi bliver ved både fem og femten år endnu. Så vi er klar til 50 års jubilæum, siger Poul Therkelsen.