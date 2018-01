40.000 skytter skal tjekkes af politiet

Alle medlemmer i skytteforeninger, der ikke har egne våben, skal godkendes af politiet.

Det er for nemt at få fingerene i et skydevåben i Danmark. Det mener justitsminister Søren Pape, at bandekrigen har vist. Derfor fik han sidste år reglerne strammet - de regler træder i kraft nu.

I dag skal man have det, der hedder en vandelsgodkendelse for at få lov til at købe et våben.

For at få sådan en, kræves det, at man ikke har en dom for fx personfarlig kriminalitet eller overtrædelse af narkotikalovgivningen.

Men melder man sig i en skytteforening, kræver det ikke sådan en godkendelse.

Her kan man komme ind, få lov til at affyre et våben - det indbærer risikoen for at kriminelle personer stjæler de våben med hjem.

Det er den risiko ministeren vil til livs. Fremover skal det også kræve en vandelsgodkendelse at være med i en skytteforening.

Det vil sige, at 40.000 skytter står til at skulle kontrolleres af politiet.

Alle nye skytter, som låner et våben i en foreningen og prøver at skyde under opsyn af en instruktør, skal registreres. Foto: Line Sahl

Fem skud med bøssen og så en politigodkendelse

Alle nye skytter, som låner et våben i en forening og prøver at skyde under opsyn af en instruktør, skal registreres, og instruktørerne skal sikre, at de efter højest fem prøvegange søger om godkendelse hos politiet.

- Det giver foreningslederne en del registrerings- og ikke mindst kontrolarbejde, når de skal sikre, at ingen skyder mere end tilladt, siger Lars Høgh formand for DGI Skydning.

Medlemmer som har egne skydevåben, og dermed en våbentilladelse, skal ikke søge om tilladelse.