41-årig mand lokkede 18-årig pige med filmdrømme til intim massage

41-årig mand lokkede 18-årig pige med casting til filmoptagelser og udsatte hende for sexkrænkelse på hotelværelse.

Ved Retten i Horsens er en 41-årig mand blevet idømt 30 dages fængsel for blufærdighedskrænkelse af en dengang 18-årig pige under en casting i Horsens.

Manden havde aftalt med pigen, der er fra Grindsted, at hun skulle komme til casting til en reklamefilm, hvor pigen skulle have massage. Castingen, der i filmkredse er en slags afprøving og test af en mulig medvirkende, foregik på et hotelværelse i Horsens.

Retten fandt det bevist, at den 41-årige mand under massagen krænkede pigens blufærdighed på forskellig vis.

Retten vurderede, at det var en en skærpende omstændighed, at manden havde anvendt to falske navne, og at han ikke ville oplyse identiteten på den, han arbejdede for. Den 41-årige har bopæl i hovedstadsområdet.

Reklamefilmen blev aldrig til noget.

- Retten fandt på baggrund af de skærpende omstændigheder i sagen ikke grund til at gøre straffen betinget. Manden blev derfor idømt 30 dages ubetinget fængsel, oplyser anklagerfuldmægtig Camilla Jørgensen i en pressemeddelelse fra i Sydøstjyllands Politi.

Manden overvejer nu, om han ønsker at anke dommen.