42-årig tyv tog omvendt springtur ind i arresten

En 42-årig mand tog natten til lørdag en omvendt springtur, da han hoppede over hegnet ind til arresten i Vejle. Manden var på tyvetogt og havde mistet orienteringen i en brandert.

Normalt prøver tyveknægte at komme ud fra arresten på det, som man ofte kalder en springtur - men ved 03-tiden natten til lørdag forsøgte en meget beruset 42-årig mand sig med en springtur den anden vej, da han hoppede over hegnet til arresten i Vejle, der ligger bygget sammen med politistationen.

- Det er en spøjs sag. Manden havde forinden stjålet nogle ting fra en havetraktor i nærheden. I nattens mulm og mørke må han have mistet orienteringen. Pludselig hørte personalet i arresten støj udefra, og de fandt den 42-årige mand ligge hjælpeløs på jorden indenfor hegnet, siger vagtchef Halfdan Kramer, Sydøstjyllands Politi, lørdag morgen til TV SYD.

Anholdt to gange

Den 42-årige fik dog ikke lov til at overnatte i arresten, da han var så beruset, at han i stedet har tilbragt natten i detentionen, hvorfra han vil blive løsladt, når promillen er fordampet. Han kan også forvente en bøde.

Det var anden gang på få timer, at den 42-årige blev anholdt. Ved 22-tiden fredag aften blev nemlig taget på fersk gerning, da var i gang at stjæle fra et kælderrum i Ribegade - men blev løsladt efter afhøring.

